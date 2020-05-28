Владивосток, , 08:33 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air организует еще один рейс для эвакуации сограждан из России. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке.

По их словам, самолёт вылетит из аэропорта Владивостока 28 мая около 15:00 по местному времени и прибудет в международный аэропорт «Инчхон» около 17:05 по местному времени.

Точное количество пассажиров не сообщается, однако известно, что на борт поднимется и гражданин РФ, который направляется в одну из больниц Южной Кореи.

Известно, что это второй рейс, эвакуирующий граждан Южной Кореи с Дальнего Востока, первый состоялся 14 апреля.

Отмечается, что компания Korean Air также организовала три рейса для эвакуации сограждан из Москвы.