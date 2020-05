Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Некоторые игроки популярного онлайн-симулятора жизни Second Life нашли возможность совмещать жизнь в виртуальном мире и зарабатывание денег. Об этом 28 мая сообщил портал Screen Rant.

Некоторые пользователи стали оказывать в Second Life виртуальные секс-услуги. В сеть выложили видео, в котором показано, как журналист берет интервью у владельца виртуального клуба Monarchy, извесной под ником Meela Vanderbuilt.

«Если это похоже на настоящий бизнес, то это потому, что так оно и есть. Виртуальны только нагота и валюта», — сказала женщина собеседнику.

Релиз Second Life состоялся в 2003 году, проект представляет собой что-то вроде смеси The Sims и массовой многопользовательской игры. Авторы не считают его видеоигрой, поскольку Second Life является открытым виртуальным миром, который не ставит перед пользователями каких-либо целей.

Читайте ранее в этом сюжете: Симулятор гонок Trackmania Nations не будет полностью бесплатным