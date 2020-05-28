Пермь, , 08:23 — REGNUM В Пермском крае в учреждениях здравоохранения спецкомиссии займутся регулированием споров по выплатам медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVD-19 или с подозрением на заболевание, сообщает пресс-служба краевой администрации.

С инициативой выступили заместитель прокурора края Андрей Назаров и председатель Пермской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Геннадий Шабалин. Врио губернатора Дмитрий Махонин поддержал это предложение.

Как отметила министра здравоохранения региона Оксана Мелехова, при медучреждениях уже существуют комиссии по разрешению трудовых споров. Их функционал расширят. Это утвердят локальными нормативными актами.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, документ будет создан в рамках расширения функционала уже существующих при медицинских учреждениях.

Ранее врио губернатора Прикамья сообщил, что по поводу выплат поступает много вопросов. «Попросил ОНФ подключиться и проконтролировать, при необходимости узнать лично у каждого, получил ли он заслуженные деньги», — сказал он.

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