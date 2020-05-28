Красноярск, , 08:24 — REGNUM Депутаты городского Совета Красноярска предложили срочно ввести в краевой столице режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за чрезвычайной активности клещей, успевших покусать уже многих горожан. Об этом сообщает региональный телеканал «Енисей».

В качестве одной из причин сложившегося положения, наряду с аномально жаркой погодой, называется сорванная городской администрацией обработка от клещей территорий Красноярска и ближайших пригородов. Из-за проблем с организацией тендера акарицидная обработка началась с большим опозданием и к настоящему времени проведена только на 30% плановых территорий.

Также отмечается, что в настоящее время в городских больницах отсутствует иммуноглобулин.

«Мы приняли решение обратиться с письмом к главе администрации Красноярска Сергею Ерёмину с просьбой объявить в городе режим повышенной опасности. Это нужно, чтобы он на своём уровне штаб провёл, обозначил важнейшие вопросы, связанные со здоровьем горожан. Я думаю, это может ускорить темпы обработки, количество бригад, которые обрабатывают, увеличить число территории», — рассказал депутат городского Совета, главврач краевого онкодиспансера Андрей Модестов.

Также он напомнил, что быстрее как можно большее количество территории обработать от клещей требует и Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае тёплая погода привела к резкой активизации клещей. Уже ко 2 мая по данным регионального управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю с жалобами на присосавшихся разносчиков болезней обратились 1369 жителей региона.

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