Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Предстоящий симулятор гонок Trackmania Nations будет бесплатным лишь отчасти. Об этом 28 мая сообщил журнал PC Gamer.

Стало известно, что у игры будет два уровня платной подписки. Те геймеры, которые не хотят платить, получат доступ к одиночным и многопользовательским гонкам со списком из 25 треков, который будет меняться каждый квартал.

Они также получат частичный доступ к редактору трасс, а полный получат те геймеры, которые оплатят годовую подписку стоимостью $10. Эта платная подписка также предоставит доступ к ежедневным соревнованиям, к «треку дня» и «официальному» треку.

Геймеры, готовые платить $30 в год или $60 раз в три года станут членами клуба, смогут участвовать в открытой Гранд-лиге и получат шанс попасть в Гранд-лигу Trackmania.

Изначально планировалось, что релиз Trackmania Nations состоится в мае 2020 года. Однако разработчики решили перенести его на 1 июля 2020-го.

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