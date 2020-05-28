Великий Новгород, , 08:22 — REGNUM Средства индивидуальной защиты для врачей Новгородской области в рамках акции #МыВместе приобрели члены Российской Молодежной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса «Лидеры России. Политика», участником которой является руководитель палаты Григорий Горчаков.

Горчаков вместе с членами Российской Молодежной палаты приобрели 500 защитных костюмов, 1200 респираторов, 1000 защитных очков и 1,5 тонны антисептика. По словам руководителя палаты, это только первая партия, которая уже направлена в больницы Новгородской области.

Этот регион для помощи выбрали потому, что в нем имеется филиал молодежной организации, уточнил Горчаков.

Напомним, в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе тысячи организаций, предпринимателей и частных лиц помогают денежными средствами, закупают средства защиты или оказывают услуги медикам, борющимся с COVID-19, и пожилым, маломобильным гражданам или многодетным семьям, нуждающимся в помощи в период пандемии коронавируса.