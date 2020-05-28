Тында, Амурская область, , 08:21 — REGNUM Около 100 пациентов, включая посещенных больных на дому, приняла врач-педиатр из Тындинской районной больницы до получения ею положительного результат теста на коронавирус. Об этом 28 мая рассказала мэр Тынды Марина Михайлова, её слов приводит РИА Новости.

«Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных», — заявила градоначальник.

Также она рассказала, что сообщила о данном случае на совещаниях правительства области и уточнила, что ею выдвинуто предложение, чтобы врачи до получения ими результатов анализов не работали с другими людьми, что нужно «найти им какую-нибудь бумажную работу»

Кроме этого, Михайлова указала, что на областном совещании зампред правительства области Юлия Рябинина дала поручение Минздраву региона решить вопрос с открытием в Тынде лаборатории для проведения тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказал мнение, что целый ряд требований, прописанных в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаториев во время пандемии коронавирусной инфекции, окажется невыполнимым для большинства санаторно-курортных организаций.