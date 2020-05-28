Пермь, , 08:08 — REGNUM В Перми суд Мотовилихинского райсуд года прекратил дело против антифашиста Павла Гурьянова, которого обвиняли по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Об этом активист написал на своей странице в соцсети.

На судебном заседании сотрудница полиции, которая составила административный протокол, заявила, что не знала о примечании в статье 20.3 КоАП РФ. Согласно ему положения статьи не распространяются на случаи при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

«Когда она об этом знает, и прочитала мою статью, она считает, что в моих действиях нет состава правонарушения. Суд, в конечном счёте с ней согласился и постановил прекратить производство по делу», — сказал Павел Гурьянов.

Пермский антифашист подчеркнул, что победа была бы невозможной без той беспрецедентной поддержки, которую оказала общественность: «Никто не ожидал того, что патриотическое сообщество может так мощно, так сильно выступить! Это на самом деле Сила! С которой невозможно не считаться!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гурьянов в 2016 году опубликовал статью, где раскритиковал работу нацистского лагеря на Украине. Спустя четыре года по анонимному доносу в отношении активиста возбудили административное производство по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Обвинение антифашиста в нацизме вызвало широкий резонанс.

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