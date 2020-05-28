Москва, , 07:57 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался о динамике эпидемиологических процессов и рассказал, почему необходимы карантинные мероприятия, если коронавирус способен сам по себе сойти на нет:

«В незащищенную популяцию пришёл вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но тут полностью применимы законы механики — помните про коробку передач в машине: «Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе!»

Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою силу. То есть каждый раз, попадая в организм, дальше идет немного ослабленный. Волна ширится, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе — чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать.

Вопрос: если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и проч? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлёт кривой более пологим. (Не мы его в итоге побеждаем, он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями). Вот то, что мы видим сегодня — волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдёт мутации, то большой беды он уже не наделает (если только его опять не назначат «злодеем» СМИ)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в 85 регионах России зарегистрировано более 360 000 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении свыше 130 000 человек.

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