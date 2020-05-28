Кемерово, , 07:57 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — семь, Кемерово — четыре, Междуреченск — четыре, Белово — один, Калтан — один, Осинники — один, Кемеровский МО — один, Яшкинский МР — один», — говорится в оперативном сообщении.

18 пациентов с коронавирусом выздоровели.

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 482 пациента с коронавирусом, 183 человека выздоровели, медицинскую помощь получают 292 человека, семеро скончались.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9832 человека.