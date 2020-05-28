Дамаск, , 08:02 — REGNUM Военные США и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака, находящейся под контролем курдских повстанцев. Соответствующее видео 27 мая опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

По данным журналистов, стороны встретились недалеко от деревни Дейр-Гусун, располагающейся в непосредственной близости от турецкой границы.

Представитель международной коалиции, возглавляемой США, отверг факт совместного патрулирования, подчеркнув, что это было лишь «ситуативное сотрудничество».

Напомним, вооруженные силы России ведут активную борьбу с террористической угрозой на территории Сирии. Операция осуществляется на основании официального приглашения правительства страны.