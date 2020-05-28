Триполи, , 07:47 — REGNUM Власти Ливии решили продлить режим всеобщего карантина и комендантский час еще на 10 дней из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба ливийского правительства.

Сообщается, что решение вступает в силу с 28 мая. Впервые режим карантина на территории Ливии ввели 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 мая на территории Ливии подтвердили 99 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Из них 40 человек уже вылечились и были выписаны из медицинских учреждений страны. От осложнений COVID-19 в Ливии скончались четыре пациента.

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