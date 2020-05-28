Якутск, , 07:49 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, 49 пациентов выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 56 новых носителей SARS-CoV-2, 22 — в Ленском районе, восемь — в Мегино-Кангаласском районе, три — в Намском районе, по два — в Вилюйском районе и Алданском районах, один — в Хангаласском районе.

На 28 мая в республике всего выявлено 1623 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 675 человек, семь пациентов скончались.

14 человек находятся в тяжёлом состоянии, два — в Мирном и 12 в Якутске, из них один на аппарате ИВЛ. 320 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии проверяет информацию из соцсетей о проведении одним из учебных заведений высшего образования республики субботника с массовым скоплением студентов и преподавателей без соблюдения в условиях пандемии требований санитарно-эпидемиологических правил.