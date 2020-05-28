Пермь, , 07:42 — REGNUM В администрации Пермского края функции робота-консьержа расширили. Теперь он еще и измеряет температуру посетителям, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Бесконтактный термометр установлен в «голову» промобота. Для измерения температуры посетителю необходимо приблизиться на расстояние 30 см. Робот произносит результат измерения и демонстрирует его на экране. На процедуру уходит не более пяти секунд.

«Работа в условиях пандемии должна соответствовать новым требованиям», — отметил председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков и добавил, что робот измеряет температуру быстрее и надежнее человека.

Напомним, робот-чиновник в здании правительства Прикамья трудоустроен с января 2020 года. Он выдаёт пропуски посетителям.