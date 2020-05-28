Магадан, Магаданская область, , 07:47 — REGNUM Полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика» председатель коллегии адвокатов Магаданской области Александр Чашин с коллегами, в рамках акции #МыВместе, организовал бесплатные дистанционные юридические консультации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт конкурса.

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«Особое внимание лично я уделил консультациям пожилых людей. Наладил сотрудничество с Магаданским отделением союза пенсионеров России. Мы консультируем по телефону всех нуждающихся в юридической помощи пенсионеров», — рассказал Александр Чашин.

Юристы отвечают на актуальные вопросы жителей также в эфире радиостанции ВГТРК Магадан, на сайтах vesma. today и 9111.ru.

По словам адвоката, чаще всего люди спрашивали о том, как в связи с режимом самоизоляции и удалённой работой в рамках закона может измениться размер оплаты труда, как быть, если работодатель грозит увольнением, отстраняет от работы, грозится отправить в неоплачиваемый отпуск. Также был большой блок вопросов по поводу коммунальных платежей, возврата кредитов, взаимоотношений с арендодателями коммерческих помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Игорь Бикеев из Казани, приглашённый в полуфинал «Лидеров России. Политика» в рамках акции #МыВместе помогает малоимущим и пожилым гражданам столицы Татарии, занимается благотворительной и волонтерской деятельностью.