Пермь, , 07:03 — REGNUM В Березниках Пермского края водители скорой помощи пожаловались на то, что в неблагоприятных эпидусловиях им приходится работать без средств индивидуальной защиты. На поступившую жалобу обратил внимание во время совещания с главными врачами больниц врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин пояснил, что водители работают на аутсорсинге и позаботиться об обеспечении средствами индивидуальной защиты должно руководство подрядной организации.

«Тем не менее, понимая значимость вопроса, главврачи отделений скорой помощи дополнительно обеспечивают масками врачей и водителей скорой помощи. Такая практика есть и в Перми, и в Березниках. Но юридически это обязанность аутсорсеров», — подчеркнул Камкин.

Дмитрий Махонин дал поручение своим подчиненным проработать вопрос обеспечения водителей скорой помощи масками из благотворительного фонда по борьбе с коронавирусом.