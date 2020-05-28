Чита, , 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

В составе московской бригады в Читу прибыли шесть квалифицированных врачей различных специализаций — хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиолог-реаниматологи и реанимационная медсестра. Все они обладают большим опытом работы в федеральных госпиталях. Предполагается, что бригада будет работать в Забайкальском крае две недели.

«По поручению президента они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.

Напомним, об оказании помощи регионам, в которых сложилась наиболее серьезная обстановка из-за пандемии коронавируса, 27 мая попросил мэра Москвы президент России Владимир Путин. Он отметил, что накопленный опыт столичных медработников позволяет просить об этом.

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