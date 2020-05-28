Оренбург, , 06:50 — REGNUM Правоохранительные органы сообщили подробности задержания группы мужчин, которые подозреваются в совершении резонансных преступлений — убийстве шести человек. в том числе семилетнего ребенка на территории Оренбургской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным СК России, в рамках расследовании уголовного дела об убийстве предпринимателя и его маленького сына, которое совершено в 2018 году, были установлены трое подозреваемых. Из них двое уже дали признательные показания.

«Помимо этого, как полагает следствие, указанные лица совместно с ещё двумя членами группы причастны к убийствам других четырех оренбуржцев, совершенным в 2019 и 2020 годах. По данным следствия, среди их жертв — директор коммерческой организации, его супруга и водитель, тела которых были обнаружены 20 мая 2019 года в доме, расположенном в поселке Ростоши Оренбурга, а также еще один предприниматель. Его тело с признаками насильственной смерти было найдено 12 мая 2020 года в дачном доме», — сказала представитель СК России Светлана Петренко.

По данным МВД России, трёх жителей Оренбурга в возрасте 27, 28 и 29 лет задержали в областном центре (двоих на улице, одного — в квартире). Еще двух подозреваемых соучастников в возрасте 24 и 25 лет доставили из Новосергиевского района Оренбургской области.

Проверяется причастность группы мужчин к аналогичным преступлениям и установление других соучастников. Напомним, в отношении задержанных избрана мера пресечения. Четверо фигурантов громкого уголовного дела заключены под стражу. В отношении еще одного подозреваемого был продлён срок содержания под стражей до 27 мая. О дальнейшем решении пока информации нет.

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