Берлин, , 06:48 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 353. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ с начала пандемии составило 179 917. Также за 27 мая скончались 62 человека от болезней, вызванных новым коронавирусом. Таким образом число жертв осложнений COVID-19 в Германии достигло 8411.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько дней подряд в Германии выявляют менее 400 случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, за 26 мая в ФРГ выявили лишь 362 новых случая.

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