Вашингтон, , 06:46 — REGNUM В июне 2020 года подписчики сервиса PlayStation Plus могут получить доступ к игре Star Wars Battlefront II. Об этом 28 мая сообщил портал Screen Rant.

В сеть «утекло» рекламое видео, в котором сообщается соответствующая информация. Пользователь, опубликовавший ролик длительностью шесть секунд, утверждает, что успел скачать его после того, как администрация Instagram-аккаунта PlayStation ошибочно разместила публикацию.

Ранее компания Sony сообщила, что в июне 2020 года одной из бесплатных игр PlayStation Plus станет Call of Duty: WWII. Её релиз состоялся 3 ноября 2017 года.

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