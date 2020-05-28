Амстердам, , 06:44 — REGNUM В нидерландском городе Апелдоорн (провинция Гелдерланд) 27 мая закрыт доступ к скотобойне фирмы Вион. Полиция блокировала вход в предприятие. Поводом стало задержание полицией микроавтобусов, в которых работники Виона сидели слишком близко друг к другу. Бургомистр Апелдоорна Тон Геертс заявил, что из-за данного инцидента он лишился доверия к компании.

Закрытие имеет целью воспрепятствовать возвращению работников домой таким же образом. Кроме того, полиция проверило скотобойню на присутствие в ней сотрудников из филиала Виона из г. Грунло, который закрыт на карантин.

К концу дня около две трети из общего числа 500 работников получили разрешение покинуть территорию скотобойни. Власти потребовали от дирекции Виона письменного подтверждения строгого соблюдения карантинных мер. В случае обнаружения новых нарушений апелдоорнский филиал будет временно закрыт.

В филиалах Виона в городах Грунло и Схерпензел, а также в немецком Брамштедте, у десятков работников выявлено заражение коронавирусом.