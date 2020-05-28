Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 28 мая приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», которым домой были доставлены граждане России, застрявшие в Армении. Посадка была произведена в 03:42 по местному времени, сообщает онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Вывозной рейс U6−8950 был для 195 граждан России. Этим самолётом прилетели на Родину жители Урала и Сибири. Самолёт совершил посадки в Екатеринбурге и Новосибирске.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта авиасообщение России с другими странами было прервано. Причиной стала пандемия коронавируса.