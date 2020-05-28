Хабаровск, , 07:14 — REGNUM Пятилетний ребёнок из Хабаровска, которого укусил клещ, остался без обязательного в таких случаях укола иммуноглобулина. Препарата нет в Хабаровске — ни в аптеках, ни в медучреждениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Instagram губернатора Хабаровского края Сергея Фургала огромное количество вопросов от встревоженных людей, напуганных родителей малышей.

«Когда в аптеках появится иммуноглобулин? Ребёнка пяти лет укусил клещ, в травмпункте иммуноглобулина нет, поехали в другой. В третий — нигде нет! Объехали все аптеки, там тоже нет! Позвонили на «горячую линию минздрава» — нам ответили, что не занимаются такими вопросами! Дали телефон Фармации. По тому телефону не отвечают. Мы стали звонить в соседние регионы, в другие районы. С горем пополам нашли. С горем пополам нам её продали! С горем пополам нам согласились сделать уколы. Я не буду описывать, что мы пережили. Почему по телевизору говорят, что детям бесплатно, а на деле отказ?! Почему в регионе с повышенной клещевой опасностью, где, как мы уже выяснили, более 10% клещей энцефалитные, нет иммуноглобулинов? Почему не проводилась вакцинация и нет вакцин? Кто ответит за полный развал медицины?!», задала вопросы в Instagram губернатора Сергея Фургала жительница Хабаровска Виктория.

«В Верхнебуреинском районе, в тайге, нет иммуноглобулинов, нет вакцины, это тайга! Вакцинацию не проводили, сказали, что из-за пандемии. Какая нам тогда разница — от чего помирать — от коронавируса или от энцефалита?! От клеща не привитому умереть в тайге вероятнее!», пишут в Instagram.

Подобных вопросов очень много.

Однако ответов от губернатора в Instagram жители не получают. Ответить на все вопросы, количество которых перевалило за 2 тыс., Сергей Фургал обещает на видео-конференции, которую он намерен провести в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года жители Хабаровского края стали бить тревогу по поводу отсутствия вакцины от энцефалита. В минздраве региона сообщили, что пытались купить вакцину. Но на конкурс не вышел ни один поставщик. В ведомстве обещали принять меры, закупить препараты. Но, судя по нарастающей тревоге хабаровчан, не закуплена по сей день не только вакцина, но и жизненно-необходимые при укусе клеща иммуноглобулины.