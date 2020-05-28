Омск, , 06:40 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 мая в региональном минздраве.

В том числе 52 новых случая подтвердили в Омске, остальные — в районах.

Всего в Омской области по состоянию на 28 мая коронавирус выявлен у 1227 человек. За сутки вылечились ещё 54 человека. Общее число выздоровевших — 331.

Скончался ещё один пациент с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе за весь период умерли 20 человек с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что регион вышел на плато по коронавирусу.

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