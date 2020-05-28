Вашингтон, , 06:37 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором показан геймплей предстоящей игры Fast & Furious Crossroads. Видео было опубликовано 27 мая на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America.

В основу проекта легли фильмы серии «Форсаж». Любители автосимуляторов получили возможность увидеть, что будет представлять собой игровой процесс Fast & Furious Crossroads.

В ролике, в частности, показаны невероятные автомобильные трюки в стиле боевиков популярной франшизы, которые предстоит исполнять геймерам.

Релиз Fast & Furious Crossroads запланирован на 7 августа 2020 года. Разработкой игры занимается студия Slightly Mad (Project CARS 2, Need for Speed: Shift).

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