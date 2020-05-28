Москва, , 06:34 — REGNUM Заявление МВД о том, что нарушители режима самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не должны нести ответственность, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

«Очень «радостно», что жертвам домашнего насилия, проведшим два месяца в заточении со своими мучителями, наконец пришла помощь со стороны МВД. Надеюсь, что штрафы за нарушение режима самоизоляции, выписанные сбежавшим от тиранов, будут аннулированы. Не думаю, что таких решившихся было много. У них и в обычное то время не было уверенности, что полиция поможет.

А угроза за это получить штраф остановит даже самых отчаявшихся. Очень надеюсь, что все заявленные меры будут добросовестно выполняться обычными сотрудниками полиции, участковыми. Тем не менее, несмотря на то что пока все эти меры не проверены на деле, я призываю всех, кто в условиях самоизоляции оказался в невыносимых условиях от насилия в семье, не бояться штрафов, осуждения, а уходить и искать помощи у окружающих».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за пандемии пока не отмечают роста числа жалоб граждан на домашнее насилие. Однако чиновники, специалисты кризисных центров и благотворительных организаций ожидают увеличения количества таких обращений сразу же после снятия всех ограничительных мер.

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