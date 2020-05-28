Горно-Алтайск, , 06:32 — REGNUM Аномально жаркая погода, установившаяся в Горном Алтае в начале 20-х чисел мая, сменится заморозками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

С 27 по 29 мая здесь ожидаются дожди и грозы, по высокогорью возможен снег и порывы ветра до 30 м/с. В результате подъёма уровня воды в реках возможно подтопление низменных участков местности.

«По южным и центральным районам (Шебалинский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Онгудайский, Чойский, Турочакский, Улаганский и Кош-Агачский районы) при прояснении ожидаются заморозки до — 2 °C, по высокогорью до — 7 °С», — добавили в управлении.

Автомобилистов предупредили о возможности образования гололёда на перевалах. Также возможно возникновение чрезвычайных ситуаций с гибелью посевов в овощеводческих хозяйствах.

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