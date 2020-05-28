Кызыл, , 06:03 — REGNUM На территории Тувы реализуется программа по сохранению лесов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в 2020 году на эти цели направят 125,8 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

По условиям соглашения, 100% площади вырубленных или погибших лесов должны быть восстановлены. Для этого, в частности, учреждения будут насыщаться лесохозяйственной и лесопожарной техникой. Лесовосстановительные работы будут проведены на площади 7,2 тыс. га. Наконец, должен быть сформирован запас лесных семян.

«20 апреля завершены работы по искусственному лесовосстановлению. Посажено более 1 890 тыс. штук сосны обыкновенной на общей площади 556 га», — отметили, а правительстве.

Добавим, в апреле на территории Тувы зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 9,5 тыс. га. Как сообщало ИА REGNUM, это больше, чем за весь прошлый год, когда пожары охватили леса на площади 8,3 тыс. га.

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