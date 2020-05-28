Кейптаун, , 05:59 — REGNUM В Южно-Африканской республике за сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1673 человека, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 25 937. Также за 27 мая в ЮАР от осложнений COVID-19 скончались 28 человек, увеличив тем самым общее число жертв до 552 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 мая общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Африке достигло 3589 человек. Наибольшее число жертв было зафиксировано в Египте, в то время как наибольшее количество заражений — в Южно-Африканской республике.

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