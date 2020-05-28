Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 05:57 — REGNUM В Анжеро-Судженске коронавирус выявлен у медицинского сотрудника Центральной детской поликлиники. Об этом сообщил глава города Александр Рыбалко.

По словам мэра, в последнее время медик работала в четырёх детских садах.

«Несмотря на то, что от момента оказания медицинской помощи в детских садах прошёл один максимальный инкубационный период (14 дней), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, городским штабом по профилактике распространения коронавирусной инфекции было принято решение о проведении дополнительных противоэпидемический мероприятий, — написал Рыбалка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — На время проведения противоэпидемический мероприятий деятельность поликлиники и четырёх детских садов приостановлена».⠀Уточняется, что круг контактных лиц медика отправлен на самоизоляцию.