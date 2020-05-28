Сеул, , 05:39 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 11 265 после обнаружения инфекции еще у 79 человек, 28 мая сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Также отмечается, что число погибших от заболевания COVID-19 осталось неизменным — 269 пациентов. Выздоровело 10 340 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Южной Корее ввели масочный режим для пассажиров авиарейсов.

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