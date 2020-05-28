Горно-Алтайск, , 05:17 — REGNUM В Республике Алтай за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у 30-летнего жителя Горно-Алтайска, которого проверили после появления симптомов ОРВИ.

В настоящее время специалисты выявляют всех контактировавших с ним лиц.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания, в том числе 33 — в Горно-Алтайске, 24 — в Турочакском районе, 20 — в Кош-Агачском районе», — отметили в штабе.

Также за сутки успешно завершили лечение пять человек. Всего по ситуации на утро 28 мая выписаны из больниц с выздоровлением 58 пациентов.

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