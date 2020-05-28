Владивосток, , 05:24 — REGNUM Тихоокеанский флот (ТОФ) возобновил подготовку к военному параду, посвящённому 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который 24 июня пройдёт на главной базе флота во Владивостоке. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В береговых войсках ТОФ личный состав приступил к снятию с временного хранения боевой техники, ранее подготовленной к параду 9 мая. Уже 1 июня первая совместная тренировка парадных расчётов войск Владивостокского гарнизона пройдёт на базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ. После проведения шести тренировок, с 10 июня начнутся репетиции парада во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном военном округе (ВВО) начали подготовку военной техники к тренировкам парада в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил, что военный парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей.

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