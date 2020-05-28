Варшава, , 05:02 — REGNUM В каталоге онлайн-магазина GOG компании CD Project появилась игра Prey известной французской студии Arkane. Сервис разместил страницу проекта 27 мая.

Стоит отметить, что сейчас геймеры могут получить версию Prey без системы защиты от копирования всего за 299 рублей. Администрация GOG дала понять, что она планирует продавать игру за 999 рублей.

Релиз Prey состоялся 4 мая 2017 года. Действие игры происходит в 2023 году на космической станции «Талос-1», захваченной пришельцами. По сюжету, главному герою предстоит раскрыть тёмные тайны станции и своего прошлого, используя при этом смекалку и сверхспособности.

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