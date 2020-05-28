Москва, , 05:23 — REGNUM В четверг, 28 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 29 мая в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, +12… +14 °С.

Ветер южный (ночью восточный) 5−11 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В пятницу, 29 мая, днём в столице ожидается +19… +21 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.