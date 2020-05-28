Гонконг, Китай, , 04:49 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1066 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Из них четверо скончались, еще 1034 покинули больницы по выздоровлению.

В САР Макао выявлено 45 заболевших, все они благополучно переболели. На Тайване подтверждён 441 случай, включая семь смертельных Больницы острова покинули 419 человек.