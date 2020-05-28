Ростов-на-Дону, , 05:23 — REGNUM К подготовке демонстрационных полётов, посвящённых 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и легендарному параду Победителей 24 июня 1945 года, приступили экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), в том числе модернизированных Су-25СМ3. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Отмечается, что всего в тренировках пролёта парадным строем, проходящих на высотах от 200 до 600 метров, принимают участие около 30 самолётов-штурмовиков Су-25, в том числе и новейшая модификация Су-25СМ3.

Как сообщало ИА REGNUM, воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) возобновили подготовку к военным парадам, посвящённым 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всего на территории округа 24 июня пройдут десять военных парадов. Четыре — в городах-героях Волгоград (Сталинград), Керчь, Новороссийск и Севастополь. Шесть — в городах расположения штабов объединений военного округа — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В Каспийске военный парад пройдёт впервые.

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