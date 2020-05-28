Шанхай, Китай, , 04:21 — REGNUM В Шанхае подтвержден один новый случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 мая агентство Синьуха.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, новый импортный случай был подтвержден у гражданина Китая, который прибыл в страну из Мексики через Международный аэропорт Пудун в Шанхае 24 мая. Симптомы у него начали проявляться спустя несколько дней в обсерваторе на изоляции.

Пациент был направлен на диагностику и медицинское лечение в госпиталь, в то время как шесть его близких контактов, находившихся с ним на одном рейсе, также были помещены на карантин.

На текущий момент в Шанхае выявлено в общей сложности 330 подтвержденных «импортных» случаев COVID-19 за все время эпидемии. Из них лишь восемь человек продолжают оставаться на лечении, остальные были выписаны по выздоровлению. Еще у 341 человека заболели инфекцией локально, включая семерых погибших.