Богота, , 04:09 — REGNUM Власти Колумбии приступят к постепенному смягчению ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса нового типа, с 1 июня, заявил колумбийский президент Иван Дуке в ходе телевизионного обращения.

«Пандемия никуда не ушла… Это будет для нас очень важным месяцем», — заявил он.

С 1 июня в стране разрешат работу магазинов и медицинских учреждений, не связанных с COVID-19. Тем не менее, массовые мероприятия, работа баров и развлекательных заведений будет все еще под запретом. Ресторанам разрешат осуществлять работу на вынос.

Также Колумбия пока не намерена открывать наземные границы и возобновлять авиаперелеты внутри страны. Работа междугородних автобусов будет так же приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 мая в Колумбии было подтверждено 23 003 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 776 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 23 000