Мехико, , 03:52 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 3463 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране составляет 78 023. Также за 27 мая от болезней, вызванных новым коронавирусом скончались 463 человека. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 8597 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Мексике выявили за сутки 3455 случаев инфицирования SARS-CoV-2. В то же время во всем мире было подтверждено 5,4 млн случаев заражения новым коронавирусом.

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