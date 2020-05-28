Пекин, , 03:50 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще восемь переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 73 пациента с COVID-19 по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны. Всего 78 288 пациентов было вылечено и выписано из госпиталей по выздоровлению.

Общее число заболевших в Китае достигло 82 995 человек, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране было выявлено ни одного внутреннего, но подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19.