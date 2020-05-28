Екатеринбург, , 03:52 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга 28 мая в 03:42 по местному времени (01:42 мск) совершил посадку самолёт компании «Уральские авиалинии», эвакуировавший граждан России из Еревана. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс U6−8950 Уральских авиалиний прибыл в 03:42», — отображается на онлайн-табло.

Вывозным рейсом из Армении, с промежуточной посадкой в Новосибирске, на родину вернулись 195 граждан России, оказавшихся в бедственном положении в связи с прекращением регулярных авиасообщений между странами из-за пандемии коронавируса.

В аэропорту Екатеринбурга из самолёта высадился 101 пассажир, часть из которых направляется в Пермь.

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