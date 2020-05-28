Пекин, , 03:46 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения, общее число «импортных», то есть выявленных у приезжих из-за рубежа инфицированных COVID-19 достигло 1734 за все время эпидемии.

Один новый случай выявлен в городе центрального подчинения Шанхае и еще один — в провинции Фуцзянь. Из общего числа «импортных» случаев, выявленных на «материке», 1688 человек благополучно были выписаны из больниц, еще 46 человек остаются на лечении. Жертв нет.

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