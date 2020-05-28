Пекин, , 03:43 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Тем не менее, как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, два импортных случая были выявлены на материковой части страны, включая одного заболевшего в Шанхае и одного в провинции Фуцзянь.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было. Общее число заболевших в Поднебесной достигло 82 995 за все время эпидемии, включая 4634 погибших.