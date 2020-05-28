Владивосток, , 04:22 — REGNUM В медучреждения Приморского края поступят 50 тыс. медицинских масок от Народного правительства Хуньчунь провинции Цзилинь Китая, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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По словам генерального консула КНР во Владивостоке Янь Вэньбиня, передача гуманитарной помощи — подтверждение дружественных отношений между китайским и российским народами, особенно в условиях эпидемии коронавируса. Власти Приморья также оказывали Китаю помощь в борьбе с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые две недели июня всё ещё будет наблюдаться активное распространение коронавируса, а после этого он «впадёт в спячку». Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Николай Филатов.