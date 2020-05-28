Лхаса, Китай, , 03:39 — REGNUM В городе Ньингчи в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая началось строительство 40 ключевых проектов, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Проекты затрагивают различные сферы, включая инфраструктуру, общественные службы, культуру и туризм. Общий объем инвестиций составил 2,339 млрд юаней (около $327,2 млрд). Проекты, как ожидается, позволят более чем 4800 фермеров и пастухов получить работу и увеличить доход граждан в общем на 234 млн юаней.

Проектам придается колоссальная значимость, поскольку они призваны ускорить промышленное развитие и улучшить качество жизни людей в Ньингчи, сообщили официальные городские власти. Работа 51 ключевого проекта была возобновлена в городе после карантина.