Владивосток, , 03:34 — REGNUM В Приморье третий день подряд число излечившихся пациентов за сутки превышает количество заражённых коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 28 мая из общего числа носителей SARS-CoV-2 — 48% пациентов выздоровели.

За минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения, всего заражённых коронавирусом 1836 человек.

«Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших — это не может не радовать. Сегодня, например, 87 выписанных. Всего выздоровели с начала эпидемии 885 человек», — пояснили в оперативном штабе.

«Если у пациента заболевания протекает без осложнения пневмонией, то в случае успешного лечения первый тест делается на девятый день. Если же коронавирус был осложнен пневмонией и лечение дало видимый результат, то тестирование пациент проходит на 12-й день. Затем в течение 24 часов делается второй тест», — добавили в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, количество смертей среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Москве выросло на 71 и составило 2254.