Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Смерть 100 тысяч жителей Соединенных Штатов от коронавируса нового типа является одним из мрачных моментов в истории, заявил экс-вице-президент США Джо Байден в своем видеообращении.

«Существуют моменты в нашей истории такие мрачные, очень душераздирающие, что они навсегда останутся в сердцах каждого из нас, как наше общее горе. Сегодня настал один из таких моментов», — заявил он.

Байден также выразил соболезнования всем, кто скорбит о погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая количество подтвержденных смертей от осложнений COVID-19 в США превысило 100 тысяч. Общее количество случаев заражения достигло 1 694 599.

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