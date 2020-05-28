Красноярск, , 03:51 — REGNUM В четверг, 28 мая, в Красноярске будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:50 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 28 на 29 мая ожидается до +4 °C.

Скорость западного, северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 29 мая, в Красноярске до +17 °C днём и до +6 °C ночью.

В субботу, 30 мая, в Красноярске ожидается до +17 °C днём. Ночью до +9 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, 28−30 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до —5°.