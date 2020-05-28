Вашингтон, , 02:41 — REGNUM В сеть попало видео, в котором показана отменённая кампания игры Call of Duty: Black Ops 4. Ролик был опубликован 27 мая на портале Screen Rant.

Видео впервые выложил на форуме Reddit пользователь, известный под ником ForeverDexus. Он утверждает, что в нём показана часть ранней версии одиночной кампании для Black Ops 4. Стоит отметить, что на NPC (неигровых персонажей) не наложены текстуры и в целом игра явно выглядит недоработанной.

Call of Duty: Black Ops 4 вышла в продажу 12 октября 2018 года. Это пятнадцатая игра популярной серии, разработкой которой занималась студия Treyarch.

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